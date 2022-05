Tite convoca Léo Ortiz para jogos da seleção brasileira em junho

O zagueiro Léo Ortiz, de 26 anos, foi chamado por Tite, nesta terça-feira (17), para integrar a seleção brasileira nos jogos preparatórios para a Copa do Mundo do Catar, que passa a ter 27 atletas. O quinto defensor do país pode ser escalado para os dois jogos de junho: no dia 2 (quinta-feira) contra a Coreia do Sul, e quatro dias depois contra o Japão.

Jogador do Red Bull Bragantino, Ortiz se junta ao quarteto defensivo da seleção: Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Além de Ortiz, a seleção conta com outros três atletas que atuam no país: o meio-campista Danilo o goleiro Weverton - ambos do Pameiras - e Guilherme Arena (Atlético-MG).

“Muito feliz em estar novamente com este grupo! Agora é trabalhar forte para ajudar a seleção nesse ano tão importante”, postou o jogador no Instagram assim que soube da convocação.