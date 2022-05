Marcha Atlética: Caio Bonfim conquista bronze em GP Internacional

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de bronze da prova de 10 km de marcha atlética do I Grande Prêmio Internacional Madrid Marcha LaLiga, disputado no último domingo (15) na capital espanhola.

O atleta brasiliense ficou em terceiro com o tempo de 39min13s, ficando atrás do sueco Perseu Karlstrom (38min42s) e do espanhol Diego Garcia (38min49s).