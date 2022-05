Ituano arranca empate com o Grêmio na Série B

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Ituano arrancou um empate de 1 a 1 com o Grêmio, na noite desta segunda-feira (16) no estádio Novelli Junior, em Itu, na partida que fechou a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: Ituano 1x1 #Grêmio

Com um gol do Diego Souza, empatamos com a equipe do Ituano fora de casa. Nosso próximo compromisso é quinta-feira, na Arena, contra o Criciúma.

