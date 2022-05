Atlético-GO acerta com o técnico Jorginho

O Atlético-GO anunciou no início da noite desta segunda-feira (16) o acerto com Jorginho. O técnico de 57 anos chega para o lugar de Umberto Louzer, que foi demitido no último sábado (14) após derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG.

O RETORNO! O Atlético Goianiense acertou a contratação do técnico Jorginho. O contrato de Jorginho vai até o final da temporada 2022. O técnico demonstrou interesse em voltar pela estrutura e gestão do clube. SEJA BEM-VINDO, PROFESSOR!