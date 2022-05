Palmeiras vira sobre Bragantino e mantém ponta no Brasileiro Feminino

O Palmeiras segue na liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (15), as Palestrinas bateram o Red Bul Bragantino por 2 a 1, de virada, no Centro de Formação de Atletas (CFA) da Red Bull, em Jarinu (SP), pela nona rodada da competição.

A equipe alviverde foi a 22 pontos, três a frente do vice-líder Internacional, que recebe o Cruzeiro nesta segunda-feira (16), às 17h30 (horário de Brasília), no Sesc Campestre, em Porto Alegre. As paulistas torcem por um tropeço das gaúchas ou, pelo menos, que não vençam por três ou mais gols de saldo.