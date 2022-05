Bia Ferreira volta a vencer e avança às quartas do Mundial de Boxe

A baiana Beatriz Ferreira, a Bia, voltou a vencer no Mundial de Boxe Feminino, em Istambul (Turquia) e avançou neste domingo (15) às quartas de final na categoria até 60 quilos. Atual detentora do título – o último Mundial foi em 2019, na Rússia – e medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, a brasileira se classificou após superar a chilena Valentina Bustamante, por decisão unânime dos juízes (5 a 0). A adversária na próxima fase será a sérvia Natalia Sandrina. As lutas das pugilistas brasileiras têm transmissão ao vivo no Canal Olímpico.

