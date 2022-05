Tênis: Bia Haddad é campeã no torneio de simples da WTA na França

A tenista Beatriz Haddad Maia ganhou por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 (3) e 6/3 - em 2h04 de jogo) a partida contra a russa Anna Blinkova na final do WTA 125 de Saint Malo, na França, na manhã deste (8). Com a vitória, a brasileira faturou o primeiro título de simples no circuito da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) e a maior conquista da carreira.

É CAMPEÃ! É CAMPEÃ! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags