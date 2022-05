Sada Cruzeiro supera Minas e é campeão da Superliga Masculina de Vôlei

O Sada Cruzeiro fez 3 sets a 0 no Minas (parciais 25-20, 36-34 e 25-20) na manhã deste (8) no ginásio Sabiazinho, em Uberlândia. Com o resultado, a equipe celeste fechou a série final com duas vitórias a um e conquistou o título da Superliga Masculina pela sétima vez.

É HEEEEEEEEEEEEPTAAAAAAAAAAAA!!! HEPTACAMPEÃO DA SUPERLIGA!!



Sada Cruzeiro bate o Fiat Gerdau Minas por 3 a 0 e levanta a taça!! pic.twitter.com/IHHZRn9Do8 — Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) May 8, 2022

Durante o torneio, o campeão fez 29 partidas, vencendo 26. A conquista foi a do clube nesta temporada 2021-2022 (Superliga, Mundial, Supercopa, Mineiro e Sul-Americano). Agora, os dois times estão empatados como os maiores vencedores do principal torneio da modalidade no país. O Minas foi tricampeão entre 1984 e 1985 (quando o torneio ainda se chamava Campeonato Brasileiro), entre as temporadas 1999-2000 e 2001-2002 e ficou com a taça no torneio de 2006-2007 (já como Superliga). O Sada Cruzeiro tem os títulos de 2011-2012 e 2021-2022 e a sequência das temporadas de 2013-2014 e 2017-2018.

