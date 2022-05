Fluminense visita Palmeiras em busca de 1ª vitória no Brasileirão

Classificado às oitavas da Copa Libertadores na última terça-feira (3), o Palmeiras recebe o Fluminense na tarde deste domingo (8), no estádio Allianz Parque, em duelo pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca, comandado pelo recém-contratado Fernando Diniz, também entra em campo motivado, após vitória na quarta (4) contra os colombianos do Junior Barranquilla pela Sul-Americana. A partida em São Paulo, a partir das 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.