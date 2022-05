Soghomonyan e Pedrosa faturam prata no Pan-Americano de Wrestling

O Brasil faturou duas medalhas de prata no Pan-Americano de Wrestling, que prossegue até domingo (8), na cidade de Acapulco (México). Eduard Soghomonyan, representante do país na Olimpíada de Tóquio no ano passado, Kenedy Pedrosa foram vice-campeões no estilo greco-romano na noite de quinta-feira (5) e, de quebra, garantiram presença nos nos Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile.

O torneio abrange 30 categorias distribuídas por três estilos: além do greco-romano, há ainda o livre feminino e livre masculino. A delegação brasileira conta com 23 atletas em Acapulco. Os quatro primeiros colocados em cada categoria asseguram vagas no Pan-Americano ano que vem. As lutas são transmitidas ao vivo online no site da United World Wrestling, a confederação internacional da modalidade.