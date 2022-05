NBA ao vivo: onde assistir e horário dos jogos de playoffs hoje, 06/05

A National Basketball Association (NBA) está em sua reta final com as semifinais de Conferência Oeste dos Playoffs. As equipes Miami Heat, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns e Dallas Mavericks disputam os confrontos. Veja horário e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, sexta-feira, 6 de maio (06/05).

NBA ao vivo: onde assistir aos jogos de playoffs e horário



Hoje, sexta-feira, 6 de maio (06/05)

20h (horário de Brasília) - Philadelphia x Miami Heat - Star+

22h30 - (horário de Brasília) - Dallas Mavericks x Phoenix Suns - Star+

