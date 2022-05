Sul-Americana: Fluminense derrota Junior Barranquilla e se mantém vivo

O Fluminense derrotou o Junior Barranquilla (Colômbia) por 2 a 1, nesta quarta-feira (4) no estádio do Maracanã, e permaneceu vivo na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida também marcou a estreia do técnico Fernando Diniz, que assumiu a equipe no lugar de Abel Braga.