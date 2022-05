Rômulo Crispim conquista primeira medalha do Brasil na Surdolimpíada

Uma publicação compartilhada por CBDS Esportes de Surdos (@cbdsbrasil)

Vitórias no basquete e no handebol

No basquete masculino o Brasil derrotou Taipé por 70 a 65, em partida realizada no ginásio poliesportivo do Sesi. Já a seleção masculina de handebol bateu a Sérvia por 34 a 10 no ginásio poliesportivo da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

No futebol feminino, o Brasil estreou com derrota na competição, de 4 a 0 para os Estados Unidos.

