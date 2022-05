Palmeiras revê Petrolero por classificação antecipada na Libertadores

Encerrar a noite desta terça-feira (3) com vaga assegurada às oitavas de final da Libertadores, com duas rodadas de antecedência, é a meta do Palmeiras contra o Independiente Petrolero (Bolívia). A partida no estádio Olímpico Pátria, na cidade boliviana de Sucre, começa às 21h30 (horário de Brasília).

O Verdão tem nove pontos em três jogos e lidera o Grupo A. Se vencer, chegará a 12 pontos e não poderá mais ser alcançado pelos bolivianos, que estão na lanterna, ou pelo Emelec (Equador), que ocupa o terceiro lugar. Caso a partida entre os equatorianos e o vice-líder Deportivo Táchira (Venezuela) - que também será nesta terça, às 19h15, na casa do Táchira - não tenha ganhador, os paulistas garantirão, também, a primeira colocação da chave.