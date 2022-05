Noite de Libertadores tem clássico mineiro América x Atlético

A rodada da Libertadores da América vai clássico mineiro América x Atlético às 21h30 (horário de Brasília) desta ça-feira (3), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo é válido pela quarta rodada do Grupo D, que tem na ponta os equatorianos do Indepediente del Valle (cinco pontos). O Galo está na vice-liderança (quatro) e o Coelho na lanterna, com apenas um ponto.