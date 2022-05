Liverpool lida bem com pressão por 4 títulos, diz Alexander-Arnold

O Liverpool está lidando bem com a pressão de buscar um recorde de quatro títulos na mesma temporada, e cada jogo parece uma final agora, disse o lateral Trent Alexander-Arnold antes da partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões nesta terça-feira (3), contra o Villarreal, fora de casa.

O Liverpool tem uma vantagem de 2 a 0 e visa a terceira final em cinco anos na principal competição de clubes da Europa.

