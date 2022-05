Atlético vence clássico mineiro com América na Libertadores

O Atlético venceu o clássico mineiro com o América pela Copa Libertadores e assumiu a liderança do Grupo D. O Galo foi melhor e bateu o Coelhou por 2 a 1 em um jogo muito movimentado, disputado nesta terça-feira (3) no Independência.

⚫️⚪️ Galão da Massa! O @Atletico venceu o clássico mineiro contra o @AmericaMG por 2-1, pelo Grupo D da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/9AekBbfiPs — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 4, 2022

Agora a equipe comandada pelo técnico Antonio Mohamed lidera a chave com oito pontos, com três de vantagem sobre o Independiente del Valle (Equador), que visita o Tolima (Colômbia) na quarta. Já o time do técnico Vagner Mancini é o lanterna com apenas um ponto.

O Atlético começou melhor e abriu o marcador em um lance no qual contou com a categoria de seu camisa 7. Aos 12 minutos Hulk entrou na área e, mesmo cercado por três marcadores, encontrou Guilherme Arana, que bateu cruzado para superar o veterano goleiro Jailson.

Em desvantagem o Coelho passou a se arriscar mais, mas foi o Galo que marcou. Aos 36 minutos Arana recebeu na ponta esquerda e cruzou para o argentino Nacho Fernández, que chegou batendo de primeira para ampliar.