São Paulo derrota Santos em clássico com gol de pênalti no fim

Com um gol em cobrança de pênalti nos minutos finais, o São Paulo derrotou o Santos por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (2) no estádio do Morumbi, em partida que fechou a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro clássico no @Brasileirao ✔️



Vamos juntos mais uma vez para o próximo desafio!#VamosSãoPaulo Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags