Superliga: Minas vence Cruzeiro de virada e força 3º jogo da final

O Minas Tênis Clube venceu de virada o Cruzeiro por 3 sets a 2 no início desta tarde e adiou para o próximo domingo (8) a decisão do título da edição 2021/22 da Superliga masculina de vôlei. Mandante do jogo na Arena Sabiazinho, em Uberlândia (MG), o Minas entrou pressionado a vencer, pois perdera o primeiro jogo por 3 a 2. Após sair atrás no primeiro set (21/25), os donos da casa conseguiram uma recuperação espetacular: venceram os dois sets seguintes (com um duplo 25/22), mas tropeçaram na quarta parcial, e a vitória veio após eletrizante após terceiro match point no quinto set (tiebreak) por 18 a 16. O Minas busca o tetracampeonato na Liga após dez anos (levantou a taça em 2000, 2001 e 2002).

