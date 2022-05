Richarlison marca gol da vitória do Everton sobre Chelsea no Inglês

O atacante Richarlison aproveitou um erro da defesa do Chelsea para garantir ao Everton a vitória por 1 a 0 e o que podem ser preciosos três pontos na luta para evitar o rebaixamento na Premier League em meio a uma atmosfera vibrante no Goodison Park neste domingo (1º).

O time da casa abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, depois que Cesar Azpilicueta perdeu a posse de bola sob pressão do atacante brasileiro, que aproveitou o erro para chutar rasteiro, sem chance para o goleiro Edouard Mendy.O Chelsea dominou a posse de bola e o Everton teve que se segurar com tudo na meia hora final de jogo.