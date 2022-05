Fluminense enfrenta Coritiba em seu primeiro jogo após saída de Abel

Na primeira partida após a saída do técnico Abel Braga, o Fluminense visita o Coritiba, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (1) no estádio Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contará com a transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Após uma série de apresentações muito ruins (que culminaram na derrota para o Internacional no Brasileiro e no empate sem gols com o Unión Santa Fe na Copa Sul-Americana com direito a pênalti desperdiçado no fim) o técnico Abel Braga pediu para deixar o comando da equipe das Laranjeiras.