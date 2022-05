Flu sai na frente, mas Coritiba vira no Couto Pereira e crava 3 a 2

O Coritiba venceu o Fluminense, de virada, neste domingo (1º) por 3 a 2, em duelo da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Couto Pereira, em Curitiba, capital paranaense. Com o triunfo, o Coritiba chegou aos sete pontos. Já o Tricolor carioca segue com quatro.

O Tricolor abriu o placar aos 18 minutos, com Paulo Henrique Ganso. O meia chutou de fora da área e contou com a falha do goleiro Muralha para o Flu começar na frente no marcador. Aos 35, Ganso ampliou, de cabeça, após cruzamento de Luiz Henrique.