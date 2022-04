Brasileiro: buscando a liderança isolada, o Atlético-MG visita o Goiás

O Atlético-MG visita o Goiás, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (30) no estádio da Serrinha, tendo o objetivo de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Rádio Nacional.

O Galo chega ao confronto após empatar duas partidas consecutivas: 2 a 2 com o Coritiba no Brasileiro e 1 a 1 com o Independiente del Valle na Libertadores. Desta forma, o grande objetivo da equipe comandada pelo técnico Turco Mohamed é conquistar os três pontos para se isolar na ponta da classificação (posição que atualmente divide com o Santos com sete pontos).