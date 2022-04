Brasil é surpreendido por Camarões na estreia da Surdolimpíada

Com bom posicionamento no primeiro tempo, a equipe camaronesa buscou mais o gol e abriu o placar após jogada do centroavante Yao Bandaman que chutou na dividida com o goleiro, e a bola sobrou para o camisa 13 Nechi Kuetche mandar para o fundo da rede. Os camaronenes seguiram mais ofensivos e o camisa 9 Bandaman ampliou aos 26 minutos. E foi dele também o terceiro de Camarões: o camisa 9 sofreu pênalti do goleiro brasileiro Gleidson e cobrou com categoria, marcando o segundo dele na partida.

Na volta do intervalo, Paulo André Cazarotto, técnico da seleção brasileira colocou em campo Juan (camisa 19) e Otávio (11) e o Brasil ganhou ritmo e partiu para o ataque. E não demorou para descontar o marcador. Aos 10 minutos, Marcos Flávio cruzou da esquerda para o camisa 9 Alan que chutou de canhota, marcando o primeiro do Brasil. Aos 35 minutos, em bola lançada para Alan nas costas da zaga camaronesa, o centroavante não perdoou e marcou o segundo do Brasil. A seleção nacional prosseguiu em busca do empate, mas Camarões administrou a vitória até o final.

