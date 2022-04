Alison dos Santos é ouro nos 400m com barreiras nos Estados Unidos

O medalhista olímpico Alison dos Santos, o Piu, está mesmo voando. O paulista de 21 anos venceu neste sábado (30) a primeira prova da temporada dos 400 metros com barreiras, sua especialidade. O brasileiro completou a prova do tradicional Meeting Drake Relays, na cidade de Des Moines, no Iowa (Estados Unidos), em 48s41, impondo mais de um segundo de vantagem sobre os norte-americanos David Kendzieira (49s43) e Khallifah Rosser (49s49), medalhas de prata e bronze respectivamente.