Brasil fatura Brasil 16 medalhas nos Jogos Sul-Americanos da Juventude

O Brasil fez uma estreia de gala no primeiro dia dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Rosário (Argentina), antes mesmo da cerimônia de abertura programada para às 20h desta quinta-feira (28), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico. O Time Brasil já conquistou 16 medalhas, sendo 12 na natação (cinco ouros, três pratas e quatro bronzes) e o restante no taekwondo (três ouros e um bronze).

Esta é a terceira edição do evento, com 2.500 atletas de 15 países. A delegação brasileira conta com 230 representantes de até 18 anos. As disputas são transmitidas ao vivo pelo Canal Olímpico. Confira AQUI a programação completa.