Atlético-GO sofre virada e perde invencibilidade na Sul-Americana

O Atlético-GO tomou um banho de água fria ao sofrer uma derrota de virada de 2 a 1 para o Antofagasta (Chile) pelo Grupo F da Copa Sul-Americana. A frustração com o revés foi causado porque o Dragão vencia a partida até os 41 minutos do segundo tempo. Apesar do revés o Atlético-GO continua na liderança de sua chave, com seis pontos.