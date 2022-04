Grêmio supera Operário para entrar no G4 da Série B

O Grêmio entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro após superar o Operário-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira (27) no estádio Germano Krüger pela 4ª rodada da competição. Com este triunfo o Tricolor chega à 4ª posição com sete pontos. Já o Fantasma ficou na 11ª posição com quatro pontos.

Fim de jogo: Operário-PR 0x1 #Grêmio

Com um gol do Elias, que entrou no jogo e já marcou, vencemos a equipe do Operário lá no PR e garantimos mais 3 pontos!



