Coluna - Futebol PC e tênis abrem maratona paralímpica de Mundiais

Os brasileiros miram uma conquista inédita, após baterem na trave duas vezes, em 2003 e 2013, quando foram vice-campeões. Na última edição, em 2019, também na Espanha, em Sevilha, o Brasil ficou em terceiro lugar. Atual campeã, a Rússia foi suspensa pela Federação Internacional de Futebol de Paralisados Cerebrais (IFCPF, sigla em inglês), devido à ação militar na Ucrânia. Os ucranianos, aliás, são os maiores vencedores, com seis títulos, mas estão com a participação no Mundial ameaçada por falta de condições financeiras. A própria IFCPF iniciou uma campanha de doações para auxiliar os atletas do país - que fará o jogo de abertura, diante dos anfitriões, neste domingo (1º), caso dê tudo certo.

Tênis em Portugal

Na segunda (2), mesmo dia em que o Brasil estreia no Mundial de futebol PC, começa a Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas em Vilamoura, no Algarve (Portugal). O torneio será disputado até dia 8 e a delegação desembarcará em Portugal neste sábado (30). Será a terceira edição seguida em que o Time Brasil estará representado nas quatro categorias da competição: open (deficiência em membros inferiores) masculino e feminino, quad (comprometimento em três ou mais extremidades do corpo) e júnior (sub-18). O canal da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês) no YouTube transmite o evento ao vivo.

Os horários dos jogos e os adversários dos brasileiros ainda serão anunciados. Se não estão entre as favoritas, as equipes verde e amarela têm como maior objetivo assegurar presença direta na edição de 2023 do Mundial, sem depender das eliminatórias. No ano passado, em Alghero (Itália), a meta foi alcançada pela primeira vez. Para repetir o feito, o Brasil tem de buscar um lugar no top 10, entre 16 seleções da open masculina; chegar às quartas de final da feminina (que reúne 12 times); ficar entre os seis melhores na quad e ser semifinalista da júnior ( as duas últimas são mistas e reúnem oito participantes cada).

Dos 15 jogadores convocados para o Mundial, 11 estiveram na edição anterior. Na open masculina, os remanescentes são Daniel Rodrigues (30º do mundo) e Bruno Makey (85º). Além deles, Rafael Medeiros (70º) e Jucélio Torquato (94º) também estarão na disputa em Portugal. Número três do Brasil na categoria e presente em Alghero, Gustavo Carneiro (65º) se recupera de uma cirurgia no braço direito. No feminino, as representantes serão Meirycoll Duval (18ª), Maria Fernanda Alves (28ª), Lucimarry Nascimento (46ª) e Ana Caldeira (65ª), repetindo a equipe de 2021.