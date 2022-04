Sul-Americana: Flu mira reabilitação contra Unión Santa Fe no Maracanã

O Fluminense recebe o Unión Santa Fé (Argentina) no Maracanã na noite desta ça-feira (26), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida contra os hermanos será a chance de o Tricolor carioca se reabilitar da derrota por 1 a 0 em casa, para o Internacional, no último sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro. A partida pelo Grupo H da Sul-Americana, com início às 21h30 (horário de Brasília), será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Bruno Mendes.