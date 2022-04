Max Verstappen e Elaine Thompson são os destaques do Prêmio Laureus

O piloto holandês Max Verstappen, atual campeão mundial de Fórmula 1, e a velocista jamaicana Elaine Thompson-Herah, campeã olímpica nos 100 e 200 metros e no revezamento 4x100 metros nos Jogos de Tóquio (Japão), foram eleitos os Esportistas Masculino e Feminino da última temporada na edição 2022 do Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte mundial. O anúncio ocorreu neste domingo (24) durante uma cerimônia virtual realizada em Sevilha (Espanha).

“Significa muito receber este prêmio, um dos mais conceituados do mundo. Estou extremamente feliz. Desde criança, eu sonhava em estar no degrau mais alto, ganhar o campeonato. Disse ao meu pai [o ex-piloto Jos Verstappen, também holandês]: ‘Conseguimos!’ Foi para isso que trabalhamos todos esses anos. Agora estamos aqui, nós dois, com todas as memórias e todos os anos viajando por toda a Europa, buscando nosso objetivo, que foi alcançado”, celebrou Verstappen à assessoria de imprensa do Laureus.