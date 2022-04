Série B: gols de fora da área decretam empate entre Criciúma e Sport

A partida que abriu o fim de semana da Série B do Campeonato Brasileiro terminou sem ganhador. Neste sábado (23), Criciúma e Sport empataram por 1 a 1 no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela terceira rodada da competição.

Final de partida no Majestoso. O Tigre empata com Sport pelo placar de 1x1 no Brasileiro Série B.



