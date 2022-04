Bragantino sai na frente, mas São Paulo busca empate pelo Brasileiro

No primeiro duelo paulista deste sábado (23), Red Bull Bragantino e São Paulo empataram por 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Segue a invencibilidade! Pela terceira rodada do @Brasileirao, empatamos com o São Paulo em 1 a 1, no Nabizão. O gol do Braga foi marcado por Alerrandro!



O próximo compromisso do #MassaBruta é na terça-feira, contra o Estudiantes, na Argentina. Vamos!!!



