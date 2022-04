Athletico-PR quer sair da lanterna e Flamengo mira ponta do Brasileiro

O duelo entre Athletico-PR e Flamengo, neste sábado (23), às 16h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, opõe extremos da tabela. O Rubro-Negro paranaense, zerado, tenta deixar a lanterna da competição nacional. O carioca, com cinco pontos (em três partidas), pode acabar o dia na liderança provisória. O confronto na Arena da Baixada, em Curitiba, terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Pensando no jogo deste domingo, o técnico Fábio Carille poupou oito titulares da viagem para o jogo da última quarta-feira (20), contra o Tocantinópolis, pela terceira fase da Copa do Brasil (o Athletico goleou por 5 a 2 no estádio Ribeirão, em Tocantins). O volante Hugo Moura será desfalque no Furacão, pois está emprestado ao clube pelo próprio Flamengo. Outra provável ausência será o meia Erick, contundido.