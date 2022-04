Série B: Londrina e Novorizontino ficam no 1 a 1

Em partida disputada nesta quinta-feira (21) no estádio do Café, Londrina e Novorizontino empataram em 1 a 1 em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após este resultado, o Tubarão fica na quarta posição, com quatro pontos, enquanto o Tigre é o 12º, com dois.

Fim de jogo!



LEC 1 | 1 Grêmio Novorizontino



⚽️ Augusto - 31" 1 T



O Tubarão chega a 4 pontos na tabela, ocupando momentaneamente a quarta posição, e na próxima rodada do @BrasileiraoB visita o Cruzeiro, terça-feira (26), às 21h30, no Mineirão. pic.twitter.com/yI1MSCTbpx — Londrina E C (@LondrinaEC) April 22, 2022

Mesmo fora de casa, o Novorizontino abriu o placar, aos 13 minutos de partida, quando o estreante Johny Douglas chutou de longe e contou com desvio na bola para superar o goleiro Victor Souza. O empate da equipe da casa veio ainda na etapa inicial, aos 30 minutos. Augusto aproveitou bola levantada na área em cobrança de falta por Caprini para marcar de cabeça.

As equipes voltam a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira (26), quando o Novorizontino recebe a Chapecoense e o Londrina visita o Cruzeiro no Mineirão.

