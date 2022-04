O Cuiabá arrancou um empate de 1 a 1 com o Atlético-GO na partida de ida entre as equipes pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (21) no Estádio Antônio Accioly.

