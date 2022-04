Botafogo estreia com vitória na Copa do Brasil

O Botafogo foi até Brasília na noite desta quarta-feira (20) e derrotou o Ceilândia por 3 a 0, no Estádio Mané Garrincha, pela terceira fase da Copa do Brasil. Este resultado deixa o Alvinegro em uma situação muito confortável para o confronto de volta, que definirá quem chega às oitavas de final, no dia 12 de maio no Engenhão.

