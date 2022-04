Após vitória na Copa do Brasil, Botafogo retorna ao Rio em voo fretado

Após superar o Ceilândia, por 3 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Copa do Brasil, o Botafogo retornou ao Rio de Janeiro. Agora, na era John Textor, o Alvinegro Carioca tem avião fretado exclusivamente para o time. No próximo domingo (24), em Goiânia, o Glorioso tem compromisso pela Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO.

