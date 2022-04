Fred garante vitória do Fluminense sobre o Vila Nova na Copa do Brasil

Em um jogo de altos e baixos no estádio do Maracanã, o Fluminense contou com um gol histórico do artilheiro Fred nos últimos minutos para arrancar uma vitória de 3 a 2 sobre o Vila Nova, na noite desta terça-feira (19), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

VEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINEEEEEENSE! DE VIRADA! Ganso, Cano e Fred marcam na segunda etapa e o Tricolor sai na frente do Vila Nova na @CopadoBrasil! A volta é dia 11 de maio, em Goiânia! NEEEEEEEENSE! pic.twitter.com/8bkvhjiYVq — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 20, 2022

Agora, as equipes voltam a se encontrar no dia 11 de maio, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Para chegar às oitavas de final, o Fluminense pode até mesmo perder por um gol de diferença. O Tigre tem que superar seu adversário por dois gols de vantagem para se classificar direto. Em caso de vitória dos goianos por apenas um gol de diferença, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

O Vila Nova iniciou a partida com uma proposta clara, se fechando na defesa e tentando criar oporunidades em jogadas de velocidade no contra-ataque. Já o Fluminense encontrava muitas dificuldades de articular jogadas sentindo falta de um organizador no meio campo.

Diante deste panorama, o Vila Nova abriu o placar aos 37 minutos da etapa inicial, quando Donato aproveitou cobrança de escanteio para fazer de cabeça.

Com desvantagem no placar, o Fluminense voltou melhor para a etapa final, mas quem chegou ao gol foram os visitantes. Aos 11 minutos Alex Silva avançou pela direita com muita liberdade e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Pablo Dyego aproveitou apagão da defesa do Tricolor e não perdoou.

A equipe das Laranjeiras sentiu o resultado, e passou a dar espaços ao adversário. Até que aos 16 minutos Willian Bigode foi derrubado na grande área e o árbitro marcou pênalti. Após muita reclamação dos jogadores do Vila Nova, Ganso cobrou com categoria para descontar.

O Fluminense se animou e passou a pressionar o adversário, até que, aos 26 minutos, Marlon cruzou para a área, a bola passou por Fred, mas não pelo argentino Cano, que escorou e empatou.

O time das Laranjeiras continuou acreditando e, de tanto tentar, conseguiu a virada já aos 42 minutos. Nonato recebeu a bola na entrada da área e, mesmo marcado por três adversários, conseguiu enfiar para Fred, que bateu colocado, de primeira, para garantir a vitória. Com este tento o camisa 9 do Fluminense se tornou o artilheiro isolado da história da Copa do Brasil com 37 gols.