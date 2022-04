Corinthians estreia na 3ª fase da Copa do Brasil contra Portuguesa-RJ

A caminhada do Corinthians na Copa do Brasil começa, nesta -feira (20), contra a Portuguesa-RJ. Por estar entre os clubes brasileiros participantes da Libertadores, o Timão entra agora na terceira fase da competição. Por seis vezes o Alvinegro Paulista chegou às finais deste torneio, faturando o título em 1995, 2002 e 2009. Já a Lusa Carioca é estreante na Copa do Brasil e já eliminou CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA nas fases anteriores, de jogo único. Como mandante, a Portuguesa levou o jogo para o Estádio do Café, em Londrina, A partida terá início às às 21h30 (horário de Brasília).