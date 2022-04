Atlético-MG vence com gols de Eduardo Sasha na Copa do Brasil

Graças ao faro de gol do atacante Eduardo Sasha, o Atlético-MG derrotou o Brasiliense por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (20) no estádio do Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com este resultado o Galo fica em situação muito confortável, podendo se classificar mesmo com um revés de 2 a 0 no confronto de volta.