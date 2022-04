Pelé é internado novamente para tratamento contra tumor no cólon

Pelé voltou a ser internado para dar continuidade ao tratamento contra o tumor no colón. De acordo com boletim médico divulgado hoje, 19, o ex-jogador está estável

Pelé está novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra tumor no cólon. O ex-jogador descobriu o tumor em setembro do ano passado e, de acordo com boletim médico divulgado hoje, 19, ele está estável.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem, 18, para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Suas condições clínicas são boas e estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias", informa o boletim publicado pelo hospital.

A última internação de Pelé havia sido em fevereiro para tratar uma infecção urinária. Aos 81 anos, o Rei do Futebol tem sido constantemente internado devido ao tratamento contra o câncer, que inclui sessões de quimioterapia.

Estado de saúde de Pelé: como o ex-jogador descobriu o tumor

Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein em 31 de agosto de 2021, para passar por exames de rotina. Ao ser identificado uma lesão suspeita no cólon direito, foi submetido a uma cirurgia. O ex-jogador estava com seus exames de rotina atrasados por conta da pandemia de Covid-19.



Segundo a equipe médica do hospital à época, um “tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica”.

Na ocasião, o empresário de Pelé, Joe Fraga, alertou que o caso não era grave e não havia motivos de preocupação. Anteriormente, a equipe do astro precisou desmentir notícias de que ele teria sofrido um desmaio e que por isso estava internado.

