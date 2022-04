Copa do Brasil: Flu recebe Vila Nova em jogo de ida da terceira fase

Cumprindo o que já se tornou uma maratona, o Fluminense volta a campo nesta ça-feira (19), no Maracanã, para enfrentar o Vila Nova-GO pela terceira fase da Copa do Brasil, depois de vencer o Cuiabá, por 1 a 0, no último sábado (16), na Arena Pantanal, pela Série A Campeonato Brasileiro. Já o adversário goiano disputa a Série B e vem de empate sem gols contra o Novorizontino dentro de casa. Na estreia da competição, empatou em 1 a 1 com o Vasco em São Januário.

O jogo de ida entre Flu e Vila Nova, a partir das 21h30 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Luiz Ferreira.