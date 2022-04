O América-MG iniciou muito bem a sua caminhada na edição 2022 da Copa do Brasil, pois derrotou o CSA por 3 a 0, na noite desta terça-feira (19) no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

COELHÃO LARGA NA FRENTE! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags