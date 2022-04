Após 38 anos, seleção sub-17 conquista bi em Montaigu, na França

A seleção brasileira masculina de futebol Sub-17 quebrou um jejum de 38 anos ao conquistar o bicampeonato no Torneio de Montaigu (França), de forma invicta, depois de desbancar a Argentina na final, com vitória por 2 a 0. A dupla palmeirense Endrick (atacante) e Luís Guilherme (meia) decidiram para os brasileiros, e Augustín Ruberto descontou para os hermanos na disputa do título, na tarde desta segunda-feira (18). Em 2018 o Brasil também chegou à final em Montaigu, mas perdeu nos pênaltis para Portugal. O primeiro título foi conquistado em 1984.

É CAMPEÃO! #SeleçãoSub17 venceu a Argentina por 2 a 1 e conquistou o Torneio de Montaigu. Valeu, garotada!!