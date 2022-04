Vitoriosos na estreia, Corinthians e Avai se enfrentam no Brasileirão

Vitoriosos na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Avaí se enfrentam neste sábado (16) pela segunda rodada da competição. No domingo passado o Timão começou No Brasileirão superando o Botafogo por 3 a 1 e, na última quarta-feira (12), ainda venceu o Deportivo Cali (Colômbia) por 1 a 0 em casa, pela primeira rodada da Libertadores.. Já o Leão da Ilha de Florianópolis ganhou na Ressacada do América-MG por a 0. O duelo, a partir das 19h (horário de Brasilia) na Neo Química Arena, em São Paulo, será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e o plantão de notícias com Bruno Mendes.

