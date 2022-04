Surfe: Ítalo, Toledo e irmãos Pupo avançam às oitavas de Bells Beach

As oitavas de final da etapa de Bells Beach (Austrália) do circuito mundial de surfe terá a presença do campeão olímpico Ítalo Ferreira e dos paulistas Filipe Toledo, Miguel Pupo e Samuel Pupo. Os quatro se classificaram na noite de quarta-feira (13) e voltarão a competir a partir das 18h desta quinta (14). Ítalo e Samuel Pupo farão confronto nacional por vaga nas quartas; Filipe Toledo vai encarar o anfitrião Connor O’Leary; e Miguel Pupo medirá forças com o norte-americano Kolohe Andino. A etapa de Bells Beach pode ser acompanhada ao vivo no site da Liga Mundial de Sufe (WSL, sigla em inglês).

Ontem foi um dia ABSURDO de competição Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags