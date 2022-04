Judô: maturidade precoce pode ser trunfo de Beatriz Souza rumo a Paris

O Brasil terá 19 judocas no Campeonato Pan-Americano Oceania Senior, que começa nesta sexta-feira (15), em Lima (Peru), com transmissão ao vivo no canal oficial da Federação Internacional de Judê (IJF), no YouTube.. Seis deles chegam à competição, que garante 700 pontos ao campeão no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês), para defender o título conquistado no ano passado, em Guadalajara (México). Caso da paulista Beatriz Souza, que apesar de ter apenas 23 anos, já é um dos nomes mais experientes da equipe.

Atual número dois do ranking na categoria pesado (acima de 78 quilos), Bia chegou em 2018 à seleção brasileira adulta, aos 19 anos. Na temporada seguinte, foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima e ajudou o Brasil a conquistar o terceiro lugar no Campeonato Pan-Americano por equipes, vencendo duas vezes a cubana Idayls Ortiz, campeã olímpica. Em 2021, ela foi ao pódio no Campeonato Mundial de Budapeste (Hungria), também levando o bronze.