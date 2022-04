Fluminense joga mal e perde de 3 a 0 na Sul-Americana

O Fluminense jogou muito mal nesta quarta-feira (13) no estádio Metropolitano e foi superado por 3 a 0 pelo Junior Barranquilla (Colômbia) pela 2ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Após este revés o Tricolor das Laranjeiras ficou na 3ª posição da chave com três pontos, um a menos do que a equipe colombiana (líder) e do que o Unión Santa Fe (Argentina).