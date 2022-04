Agora é oficial: Ronaldo Nazário se torna dono da SAF do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na tarde desta sexta-feira (14), por meio de nota oficial, que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e seu grupo empresarial são oficialmente proprietários e gestores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. O contrato de compra de 90% das ações do clube mineiro foi assinado pelo craque no último dia 8, após o modelo de negócio e medidas proposta por Ronaldo para reerguer o clube mineiro terem sido aprovadas de forma unâmime pelo Conselho Deliberativo.

“Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube” disse Ronaldo no comunicado oficial. “A torcida, mercado e demais stakeholders podem ter certeza que não descansaremos até implementar amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que traga sucesso desportivo”, garantiu o craque, que assinou a intenção de compra das ações em dezembro passado.